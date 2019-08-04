أردوغان يعلن أن بلاده ستشن عملية عسكرية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاحد، أن بلاده ستشن عملية عسكرية في سوريا. وقال اردوغان في تصريحات صحفية، إن "تركيا ستشن عملية عسكرية في سوريا شرق الفرات، وأنها أعلمت موسكو وواشنطن بذلك". وأضاف اردوغان، "سندخل إلى شرق الفرات كما دخلنا إلى عفرين وجرابلس والباب بشمال سوريا وأخبرنا روسيا والولايات المتحدة بذلك".

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