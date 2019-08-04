مسلحون يحرقون منزل شيخ في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عصابة مسلحة أقدمت منذ عدة أيام على خطف أحد شيوخ العشائر من أهالي الزبير وبعد المساومة مع ذويه، تم دفع فدية مقدارها 250 مليون دينار واطلاق سراحه".

واضاف، ان "افراد العصابة طلبوا ايضا من المخطوف 100 الف دولار وعندما لم يدفعها خطفوا الحارس الشخصي له، وقاموا اليوم بحرق بيته".



واشار المصدر، الى ان"فرق الدفاع المدني قامت باخماد الحريق المفتعل وسجلت الدعوى ضد مجهول".