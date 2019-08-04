2019-08-04 | 16:06
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اجرى لاعب المنتخب الوطني اليمني، علاء الدين عمر، ظهر اليوم، في احدى مستشفيات محافظة كربلاء المقدسة، تداخلاً جراحياً للزائدة الدودية بعد احساسه بالآم صباح اليوم .
واضاف ان "اللاعب في صحة جيدة الآن بعد اجراء العملية، اذ تمت زيارته من قبل رئيس اللجنة المنظمة، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، السيد علي جبار، الذي وجه بتحمل الاتحاد نفقات العملية كافة".
يشار الى ان سيارة الاسعاف التي نقلت اللاعب اليمني علاء الدين عمر بمعية مرافق الوفد وطبيب المنتخب، كانت قد تعرضت الى حادث مروع خرج منه الجميع بالسلامة مع اضرار مادية كبيرة جداً.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة العراقي يتكفل بعملية جراحية للاعب يمني في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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