اتحاد الكرة العراقي يتكفل بعملية جراحية للاعب يمني في كربلاء

وقال عضو اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة الاولى يحيى كريم في بيان لاتحاد الكرة، إن "اللاعب اليمني علاء الدين عمر نقل الى مستشفى الامام الحجة (عليه السلام) نتيجة احساسه بالآم في منطقة البطن، اذ تم عرضه على الكوادر المختصة في المستشفى الذي وجهوا بضرورة اجراء تداخل جراحي بأقصى سرعة نتيجة التهاب حاد جدا في الزائدة الدودية".واضاف ان "اللاعب في صحة جيدة الآن بعد اجراء العملية، اذ تمت زيارته من قبل رئيس اللجنة المنظمة، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، السيد علي جبار، الذي وجه بتحمل الاتحاد نفقات العملية كافة".

يشار الى ان سيارة الاسعاف التي نقلت اللاعب اليمني علاء الدين عمر بمعية مرافق الوفد وطبيب المنتخب، كانت قد تعرضت الى حادث مروع خرج منه الجميع بالسلامة مع اضرار مادية كبيرة جداً.

