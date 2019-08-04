ضربة جديدة للنوارس في الميركاتو الصيفي

رياضة 2019-08-04 | 15:47 2,670 مشاهدة اعلن نادي الزوراء، ضم لاعب جديد لتمثيل الفريق في الموسمين المقبلين 2019/ 2020 و2020/ 2021. ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن "الزوراء تعاقد مع لاعب المنتخب الاولمبي ونادي نفط الجنوب علاء رعد لموسمين". يذكر ان نادي الزوراء بدأس سوق الانتقالات في وقت مبكر بعدما ابرم صفقات من العيار الثقيل، بتعاقده مع مهاجم القوة الجوية عماد محسن وحارس مرمى الصقور فهد طالب.

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