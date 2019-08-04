تولر: افعال الاشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم تضعف امن واستقرار العراق

اعتبر السفير الامريكي في العراق ماثيو تولر، الاحد، ان افعال الاشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم من قبل الخزانة الامريكية تضعف امن واستقرار العراق، مشيرا الى ان هكذا قرارات "تقوي" سيادة العراق.

وقال تولر في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها، الخليج 365، إن "العقويات على الاشخاص هي جزء من قانون بالكونغرس يتيح لنا فرض عقوبات على اي شخصيات بالعالم تتصرف باشياء تنتهك حقوق الانسان او تسبب الفساد في تلك الدول"، مبينا انه "قد تم استخدام تلك الصلاحيات لعدة مرات كما حصل في بورما ضد بعض منتهكي حقوق الانسان".



واضاف تولر، أن "افعال الاشخاص الاربعة تضعف امن واستقرار العراق والمنطقة، وانا لا اعتذر او اتراجع عن هكذا قرارات، لان هؤلاء لا يحق لهم التعامل في امريكا ماليا"، مشيرا الى ان "ما قمنا به يدعم تقوية السيادة في العراق ضد هؤلاء الذين يتحدون الحكومة والمكونات العراقية".

