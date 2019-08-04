من كاليفورنيا إلى أوهايو.. أسبوع دامٍ في أمريكا

أعاد حادث إطلاق النار، الأحد، في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية الحديث عن تكرار حوادث الهجمات المسلحة وزيادتها خلال الفترة الأخيرة في مختلف المدن والولايات الأمريكية.

فمن كاليفورنيا إلى أوهايو وتكساس مرورا بولاية ميسيسيبي، شهدت الولايات المتحدة أسبوعا داميا، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في حوادث إطلاق نار مشابهة بدوافع مختلفة بعضها عنصرية والأخرى غامضة لم تعرف بعد، وترصد "العين الإخبارية" في هذا التقرير هذه الحوادث.





البداية كانت في ولاية كاليفورنيا يوم الأحد الماضي حينما فتح فتح شخص مجهول النار بمهرجان للطعام، وتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وتضاربت الأنباء بشأن مصير منفذ هذا الهجوم الذي ذكرت الشرطة أنها قتلته بعد أن قتل 3 أشخاص خلال "مهرجان الثوم" في مدينة جيلروي جنوبي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فيما أشارت تقارير إلى أنه انتحر.

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وبعد أقل من يومين شهدت ولاية مسيسيبي حادثا مماثلا حينما أطلق مسلح النار على شخصين فأرداهما قتيلين، وأصاب ضابط شرطة وشخصا آخر قبل إطلاق النار عليه واعتقاله، عند فرع لوول مارت شمالي الولاية.





وفي ولاية تكساس أطلق شخص النار، السبت، في أحد متاجر مدينة إل باسو ما تسبب في مقتل 20 شخصا وإصابة 18 آخرين، وقد تمكنت الشرطة من اعتقال بعض المشتبه بهم في المركز التجاري بالمدينة الواقعة جنوب الولايات المتحدة، على الحدود مع دولة المكسيك.

الحادث الذي نفذه شاب أبيض يبلغ من العمر ٢١ عاماً، ويدعى باتريك كروسيوس، مقيم بولاية تكساس، وقام بإطلاق النار عشوائياً على المتسوقين بمركز والمارت في وضح النهار (الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي)، يُعد ضمن أكبر حوادث إطلاق النار بالولايات المتحدة من حيث عدد القتلى.

وبعد أقل من يوم من حادث تكساس، قتل 10 أشخاص، الأحد، وأصيب 16 آخرون في هجوم مسلح بمدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، الأحد، بأن منفذ الهجوم الذي أكدت السلطات مقتله في وقت لاحق، فتح النار على مجموعة من المواطنين قبل أن تتعامل معه الشرطة.