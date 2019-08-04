الان تتابع “التعاون الإسلامي” ترحب بالتوقيع على الإعلان الدستوري في السودان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوقيع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري الذي يمهد لتسليم إدارة البلاد إلى حكومة انتقالية.
وأكد “العثيمين”، أن هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسار العملية السياسية وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية.
وجدد الأمين العام في بيان اليوم، وقوف المنظمة إلى جانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
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