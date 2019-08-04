شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي: 11.3 ألف انتهاك حوثي و128 حالة قتل بحق قبائل حجور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً حديثاً كشفت فيه الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في حجور بمديرية كشر التابعة لمحافظة حجة.

وأوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت آلاف الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في مناطق حجور في ظل صمت المجتمع الدولي وغياب تام للأدوار المنتظرة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.

وذكر رئيس الشبكة المحامي محمد العمدة أن الفريق الميداني الراصد التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات الأعضاء في الشبكة، قام برصد وتوثيق (11.384) انتهاكاً لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور، بمديرية كشر في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن من قبل مليشيا الحوثي خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 20 أبريل 2019.

وذكر التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين القتل العَمْد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري، إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية، والأعيان المدنية، والمواقع التاريخية، ومصادرة حرية الفكر، ودور العبادة وممارسة التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدامات الميدانية، والتحرش بالنساء.

ووثق الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات الأعضاء في الشبكة (128) حالة قتل قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منها: (97) حالة قتل مدنيين، و(14) حالة قتل نساء، و(17) حالة قتل أطفال.

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ووثق الفريق (647) حالة إصابة، منها: (49) طفلاً، و(37) امرأة، و(561) مدنيا، وسجل الفريق (25) حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين، إضافة إلى تسجيل (356) حالة اعتقال تعسفي، و(748) انتهاكاً بحق الممتلكات الخاصة، منها (25) حالة تفجير منازل، و(68) حالة اقتحام وتفتيش، وحالتا حرق بمادة البنزين و(202) حالة اقتحام ونهب، و(178) حالة نهب واحتلال، و(149) حالة تدمير جزئي، و(16) حالة قصف نتج عنه حريق، و (63) حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و(45) حالة قصف ونهب واحتلال.

كذلك وثق فريق الرصد الميداني (3996) حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين منها (716) حالة نهب أثاث المنازل، و (68) حالة نهب سيارات مختلفة الأنواع، و(44) حالة نهب ومصادرة شاحنات، و(15) حالة مصادرة دراجات نارية، و(16) حالة نهب محلات تجارية كبيرة، و(21) حالة نهب محلات تجارية صغيرة (بقالات) و(7) حالات نهب مستوصفات طبية، و(5) حالات نهب وكالات توزيع الغاز، و(65) حالة نهب مولدات كهربائية مختلفة الأحجام، إضافة إلى إتلاف (3020) مزرعة، و(6) حالات نهب ومصادرة مضخات مياه زراعية.

كما وثق فريق الرصد الميداني (892) أسرة هُجرت قسرا بإجمالي (24000) نسمة ذكورا وإناثا وأطفالا، منها (425) أسرة تم تسكينها في القرى و(225) أسرة تم تسكينها في المدارس. في حين بلغ عدد الأسر التي نزحت إلى المديريات المجاورة (1550) أسرة وبإجمالي (24400) من الذكور والإناث.

ووثق الفريق (109) حالات إغلاق مدارس تعليمية، وتعطيل الدراسة فيها، واحتلال (20) مدرسة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية للمليشيا الحوثية.

وفي ما يخص الانتهاكات التي طالت دور العبادة فقد وثق الفريق (170) حالة انتهاك، منها حالتا تفجير مساجد ومدرسة تحفيظ قرآن، و(5) حالات اعتقال خطباء و(119) حالة فرض أئمة وخطباء من عناصر مليشيا الحوثي و(50) حالة تهجير للأئمة والخطباء.

كما رصد الفريق ووثق (8) حالات انتهاك خاصة بمحلات الصرافة ومصادرة الحوالات النقدية، منها (6) حالات إغلاق محلات صرافة، و(3) حالات نهب حوالات مواطنين.

يذكر أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تُعَدُّ الشبكة الأضخم في اليمن، فهي أكبر تحالف حقوقي، إذْ تنضوي تحتها نحو 52 منظمة ومؤسسة يمنية عاملة في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي، كما تمتلك شبكة راصدين موزعين في جميع أرجاء المحافظات اليمنية.