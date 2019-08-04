نفذ مركز الصليب الأحمر اللبناني في بلدة حرار، التعاون مع اللواء الثاني في الجيش وفصيلة مشمش ومستشفى الحبتور، مناورة ظهر اليوم، تحاكي إجلاء مصابين بحادث سير أمام محطة حرار الحديثة في أول حرار، تبعها محاكاة لاشتباكات بالأيدي مع اطلاق رصاص، وكيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مناورة مشتركة في حرار حول التعامل مع حوادث السير والاشكالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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