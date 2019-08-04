الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة آل كرم- قرطبا أقامت قداسها السنوي التقليدي

أقامت الهيئة الإدارية ​الجديدة​ لرابطة آل كرم- ​قرطبا​، قداسها السنوي التقليدي في كنيسة سيدة الحرزمانية في قرطبا، ترأسه رئيس "​كاريتاس لبنان​" ​الأب بول كرم​ وعاونه فيه الأبوان ميشال صقر وربيع البعيني، في حضور رئيس الرابطة أكرم كرم وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة، العقيد المتقاعد ميشال كرم وحشد من فاعليات العائلة وأبنائها.

وشدد الأب كرم على أنه "لا يجب أن تكون مسيرة العائلة شعارا داخليا فقط، بل مسيرة إلتزام بالعائلة والآخرين، وأن تكون على مثال الرب يسوع في حبه للبشرية والإنسانية".

وهنأ الهيئة الإدارية الجديدة متمنيا لها "التوفيق في مسيرتها لما فيه خير العائلة والوطن".

وبعد القداس كرمت الرابطة في إحتفال في صالون الكنيسة أبناء العائلة من عمر ال84 سنة وما فوق، والناجحين في ​الامتحانات الرسمية​، وفي الختام مأدبة غداء للمناسبة.