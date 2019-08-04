هاشم: يبقى الجنوب العلامة الفارقة لصورة لبنان الناصعة بوحدة مكوناته مع تنوعهم

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ بعد مشاركته باحتفال ​عيد مار الياس​ في كنيسة بلدة بلاط في قضاء ​مرجعيون​ أنه "يبقى ​الجنوب​ العلامة الفارقة لصورة ​لبنان​ الناصعة في وحدة مكوناته مع تنوعهم، لانهم يحيون في العيش الواحد في أعيادهم وأفراحهم وأتراحهم ،تعالوا الى الجنوب الى كل حي ودسكرة على امتداد مساحة مدنه وبلداته وقراه".

وأشار إلى أن "من يريد ان يتعلم في مدرسة الوحدة الوطنية والعيش الواحد لياخذ الدروس والعبر فليأتي الى ارض الجنوب في عيد مار الياس و​عيد الاضحى​ و​عيد الميلاد​ الى كل مناسبة دينية ووطنية ليغرف من بحر الاخوة الوطنية".