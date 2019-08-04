توقيف شاحنة محملة بكمية من الموز الصومالي على طريق بشري الأرز

أوقف عناصر مكتب ​أمن الدولة​ في بشري، على طريق بشري- ​الأرز​ شاحنة محملة بكمية من الموز الصومالي المهرب، يقودها م. ج. وتمت إحالة سائق الشاحنة والمضبوطات إلى جهاز ​الجمارك​ لإجراء المقتضى القانوني.

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