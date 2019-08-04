العثور على جثة في تلعباس عكار

عُثر على جثة بشار.م، عند مفترق بلدة تلعباس في عكار. وحضر الى المكان عناصر من ​الاجهزة الامنية​ والادلة الجنائية وتم نقل الجثة الى ​مستشفى​ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، حيث يكشف الطبيب الشرعي عليها، والتحقيقات جارية لمعرفة ​تفاصيل​ الحادثة.

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