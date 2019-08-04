توقيف مغتصب قاصر وشريكه في حصرون

أوقف عناصر مكتب معلومات بشري- ​زغرتا​ في ​قوى الأمن الداخلي​، ا ج. س. في بلدة ​حصرون​، بجرم اغتصاب قاصر. ولاحقا أوقفت ​القوى الأمنية​ شريكه ت. م وأحيلا الى ​القضاء​ المختص بعد ادعاء والد القاصر عليهما.

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