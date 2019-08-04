زار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، دارة رئيس بلدية ذوق حدارة هيثم حدارة وهنأه بتوليه رئاسة المجلس البلدي وجرى عرض للأوضاع في ​منطقة عكار​. وشدد سليمان على "ضرورة التكاتف والعمل لتحسين واقعنا خصوصا أن الجميع مسؤول عن أي تقصير بحقها وأهمية العمل على أستعادة حقوقها وأنماء مناطقنا" لافتاً إلى أن "التوافق الذي جرى في البلديات والالتزام بالاتفاقيات في البلدات ساعد بالتوافق نحو العمل بروح جماعية خدمة لمناطقنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سليمان هنأ رئيس بلدية ذوق حدارة: لضرورة انماء عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.