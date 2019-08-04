مساعد روحاني اكد نقل المعرفة من القطاع الجوي العسكري الى القطاع المدني

اكد مساعد ​رئيس الجمهورية​ الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية ​سورنا ستاري​، "بذل الجهود لنقل المعرفة من القطاع الجوي العسكري الى قطاع ​الطيران المدني​"، مشيراً إلى أن "شراء التكنولوجيا من الخارج مزحة ولا يمكن الحصول على التكنولوجيا من اجنبي، بل يتوجب العمل لاتقانه واضاف، ينبغي بذل الجهود ودفع الثمن ونحن دفعنا الثمن، ف​الصناعة​ التي فرض الحظر عليها منذ 40 عاما مازالت صامدة وتعمل والدليل على ذلك هي المنظومات صنعناها بانفسنا بابداعاتنا في المجالات الرادارية والصاروخية والدفاعية".

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