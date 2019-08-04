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سلطات إسرائيل تطلب نشر عناصر حماس على الشريط الفاصل في غزة

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طلبت سلطات إسرائيل من حركة "حماس"، عبر رسالة نقلها وسطاء أن "تقوم بنشر عناصرها على الحدود بين الجانبين".

وأشارت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت احرنوت" الى أن "الطلب يهدف إلى منع التسلل، وعدم تكرار عملية خانيونس التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود برصاص مسلح فلسطيني".

ولفتت الى أن "الطلب جاء من جانب ​القيادة​ السياسية والأمنية الإسرائيلية".

وتضمن الطلب، أن "يبقى عناصر حماس على مسافة 100 متر من السياج الفاصل، وقد صدرت تعليمات للجيش بعدم استهداف تلك العناصر القريبة من السياج".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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