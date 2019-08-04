سلطات إسرائيل تطلب نشر عناصر حماس على الشريط الفاصل في غزة

طلبت سلطات إسرائيل من حركة "حماس"، عبر رسالة نقلها وسطاء أن "تقوم بنشر عناصرها على الحدود بين الجانبين".

وأشارت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت احرنوت" الى أن "الطلب يهدف إلى منع التسلل، وعدم تكرار عملية خانيونس التي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود برصاص مسلح فلسطيني".

ولفتت الى أن "الطلب جاء من جانب ​القيادة​ السياسية والأمنية الإسرائيلية".

وتضمن الطلب، أن "يبقى عناصر حماس على مسافة 100 متر من السياج الفاصل، وقد صدرت تعليمات للجيش بعدم استهداف تلك العناصر القريبة من السياج".