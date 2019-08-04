رئيس حكومة تونس الأسبق يعلن خوضه السباق الرئاسي

أعلن رئيس ​الحكومة​ الأسبق ورئيس حزب البديل التونسي ​مهدي جمعة​ رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكداً أنه سيتوجه مباشرة إثر الاجتماع الشعبي الذي يعقده في قصر المؤتمرات، إلى المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة لإيداع ترشحه.

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