أعلن معهد المسح الجيولوجي في ​الولايات المتحدة​ ان "زلزالا قويا بلغت قوته 6.3 درجات ضرب منطقة ​المحيط الهادئ​ قبالة سواحل ​فوكوشيما​ شمال شرق اليابان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 6.3 ضرب منطقة المحيط الهادئ شمال شرق اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.