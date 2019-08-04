سانا: العثور على كميات من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أميركية في المنطقة الجنوبية بسوريا

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا" أنّ "الجهات المختصة وخلال متابعة تمشيط القرى المحرّرة في المنطقة الجنوبية لتأمينها وضمان سلامة الأهالي العائدين إلى منازلهم، ضبطت مستودعًا من مخلفات التنظيمات الإرهابية يحوي أكثر من 200 ألف طلقة رشاش وبنادق متنوّعة وأسلحة وقذائف و​صواريخ​ "تاو" أميركية الصنع مع قواعد إطلاقها، وطائرة استطلاع مسيرة من نوع "فانتوم 4" مزوّدة بأجهزة بثّ مباشر وتصوير ليلي".

وبيّنت أنّ "من بين المضبوطات، رشاشات 23 مضادة للطيران، بنادق آليّة حربيّة متنوّعة، قذائف "آر بي جي" متفجّرة وحراريّة، مدافع "هاون" مع عدد كبير من قذائفها وحشواتها، قذائف دبّابة متفجّرة وخارقة للدروع، إضافة إلى قنابل يدويّة ومناظير ليليّة تعمل بالأشعة تحت الحمراء من نوع "غوغل".