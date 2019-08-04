وفاة المنظر السياسي للخمير الحمر نون شيا عن 93 عاما

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بنوم بنه: توفي المنظر السياسي والرجل الثاني في الخمير الحمر نون شيا الاحد عن 93 عاما، كما اعلن لوكالة فرانس برس المتحدث باسم المحكمة الكمبودية التي أدانته بتهم "الابادة" و"جرائم ضد الانسانية".

وقال المتحدث نيث فيكترا "نحن قادرون على تأكيد وفاة المتهم نون شيا... مساء الرابع من آب/أغسطس 2019"، ولم يحدد اسباب الوفاة.

كان شيا أحد ابرز قادة الخمير الحمر الذين اباد نظامهم نحو مليوني شخص بين 1975 و 1979.

وفي العام 2014، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وتم تثبيت هذا الحكم عام 2016 خلال الاستئناف.

Advertisements

دين شيا كذلك عام 2018 بتهمة "إبادة" الفيتناميين ومجموعة "شامس" وأقليات دينية أخرى.

ولا تتعلق هذه التهمة بعمليات القتل، سواء أكانت جماعية ام لا، للخمير بأيدي الخمير لان الأمم المتحدة لا تعتبر ذلك إبادة جماعية.

وشيا من مواليد 7 تموز/يوليو 1926 في مقاطعة باتامبانغ (شمال غرب)، ودرس القانون في جامعة ثاماسات المرموقة في بانكوك من 1941 إلى 1948.

وانضم إلى حركة الشباب التابعة للحزب الشيوعي التايلاندي، ثم ذهب الى كمبوديا حيث التحق بالمقاومة ضد الاستعماري الفرنسي. وساعد عندئذ مع بول بوت (توفي عام 1998) في تنظيم الحزب الشيوعي في كمبوديا.

ولم يعتقل شيا إلا العام 2007.

