برلين: توقيف متظاهرين في موسكو يشكل "خرقا"

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برلين: اعتبرت ألمانيا الأحد أن روسيا خرقت التزاماتها الدولية بإجراء "انتخابات حرة ونزيهة" بعد توقيف مئات المحتجين خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو.

وأعلنت الحكومة الألمانية أن التوقيفات التي السبت كانت "غير متناسبة مع سلمية الاحتجاجات على إقصاء مرشّحين مستقلّين" من الانتخابات المحلية في موسكو المقررة الشهر المقبل.

ودانت برلين في بيان "التدخلات المتكررة في الحق بالتجمع السلمي وفي حرية التعبير"، واعتبرت أن هذه الممارسات تشكل "خرقا للالتزامات الدولية لروسيا ويطرح بقوة تساؤلات حول الحق في انتخابات حرة ونزيهة".

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والسبت أعلنت الشرطة ومنظمة "او في دي-اينفو" المتخصصة بمتابعة الاعتقالات، أن 685 شخصاً قد أوقفوا خلال تظاهرة غير مصرح بها.

وانطلقت تظاهرة السبت رغم تزايد ضغوط السلطات التي أوقفت قرابة 1400 شخص في تظاهرة الأسبوع الماضي وبدأت تحقيقا جنائيا في التحرك الاحتجاجي.