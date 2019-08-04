دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ارتفاع عدد ضحايا «حادث أوهايو» إلى 16 مصابًا و9 قتلى بينهم مطلق النار

أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، ارتفاع عدد الضحايا في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية إلى 16 مصابًا وتسعة قتلى بينهم مطلق النار نفسه.

وأكدت الشرطة المحلية في منطقة أوريغون أن مطلق النار من بين القتلى، وأنه جرى نقل 16 مصابًا حتى الآن إلى المستشفيات بالمنطقة لتلقي العلاج.

وهرعت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة المحلية إلى الموقع للتحقيق وكشف ملابسات الواقعة.

يأتي ذلك بعد ساعات من وقوع ما لا يقل عن 20 قتيلًا و26 مصابًا في حادث إطلاق نار آخر شهدته ولاية تكساس الامريكية.