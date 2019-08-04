وقال تلفزيون "برس تي في" إن إيران احتجزت الناقلة في مياه الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية.
وقال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم.
وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار يومية جديدة. أرسل "اشتراك" من خلال تطبيق الواتساب
من مصر على 00201025198165
من السعودية على 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام على 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل 7 بحارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.