إيران تحتجز ناقلة نفط في الخليج وتعتقل 7 بحارة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Sky News Arabia عاجل أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الأحد، مصادرة طهران لناقلة نفط أجنبية كانت "تهرب الوقود".

وقال تلفزيون "برس تي في" إن إيران احتجزت الناقلة في مياه الخليج لتهريبها الوقود لبعض الدول العربية.

وقال قيادي بالحرس الثوري إن ناقلة النفط الأجنبية المحتجزة كانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود و7 بحارة تم احتجازهم.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي شهر على احتجاز إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.