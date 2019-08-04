صعق شقيقه لمنعه من تعاطي المخدرات فسقط قتيلا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

قررت نيابة قوص، اليوم الأحد، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه صعقأً بالكهرباء، عقب التعدي عليه بالضرب والصعق لتقويم سلوكه ومنعه من تعاطي المخدرات.

تلقى اللواء مجدي القاضى مدير أمن قنا، أخطاراً بوصول "يوسف .م" 22 سنة، طالب مقيم بالقليوبية، إلى مستشفى قوص، مصابا بكدمات وسحجات بمختلف جسده، وادعى شقيقه إصابته فى حادث سيارة.

بإجراء التحريات تبين عدم صحة الواقعة، وقيام شقيقه الأكبر "رمضان" 40 عاماً مقيم بمنطقة بولاق بالقاهرة، بنقله إلى مسقط العائلة بمركز قوص، بقنا، لإبعاده عن رفقاء السوء.

وأفادت التحريات، أنه أثناء قيام المتهم بتأديب شقيقه، وقعت بينهما مشادة لرفض المجنى عليه الاستجابة، مادفع المتهم لتعذيبه بالكهرباء، حتى زهقت أنفاسه الأخيرة.