احتجزا سيارة الإسعاف.. إعفاء مدير مستشفى كفر سعد من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إعفاء مدير ونائب مدير مستشفى كفر سعد المركزي من منصبيهما، على خلفية واقعة منع سيارة الإسعاف التى قامت بنقل أحد المصابين إلى المستشفى من الخروج لنقطة التمركز الخاصة بها.

وتفاقمت الأزمة بين إدارة المستشفى وهيئة الإسعاف بدمياط، ما جعل المحافظ تقرر تكليف مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الشئون الصحية، لتسيير أعمال إدارة المستشفى مؤقتاً لحين تكليف مدير جديد للمستشفى.

وأكدت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، أنه سيجري التعامل بكل حزم مع المخالفين.