والد "قاصر الشرقية" يتعهد بعدم زواجها قبل السن القانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
قررت نيابة الحسينية، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل والد طفلة، عمرها 13 سنة، وعريسها، بكفالة 1000 جنيه لكلًا منهما؛ بعد قيام الأول بتحديد ثالث أيام عيد الأضحى موعدًا لزفاف الطفلة القاصر.
ووقع الأب والعريس، تعهدًا أمام النيابة بعدم زواج الطفلة قبل بلوغها 18 سنة، وكلفت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمتابعة حالة الطفلة بصفة دورية.
كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من خط نجدة الطفل، بقيام والد الطفلة "ريهام. ع" 13 سنة، بتحديد موعدًا لزفافها ثالث أيام عيد الأضحي، على" إسلام. أ" 25 سنة.
حرر بالواقعة محضر رقم 4299 إداري الحسينية لسنة 2019.
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