عاطف مرسي عميدًا لطب بني سويف و"ألبرت" وكيلًا للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

قرر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تعيين الدكتور عاطف محمد مرسي قائما بأعمال عميد كلية الطب البشري.

وحصل "عاطف" على الدكتوراه في جراحة العظام من كلية الطب جامعة القاهرة، وماجستير إدارة المستشفيات والرعاية الصحية من الجامعة الأمريكية، ثم درجة استاذ عام 2008، وعلى الزمالة من جامعة هارفارد الأمريكية وجامعة لايبزغ الألمانية.

تدرج في المناصب الجامعية، وعمل مديرًا للمستشفى الجامعي، وشغل رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى.

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كما قرر رئيس الجامعة تعيين الدكتورة أماني ألبرت أديب، الأستاذ بقسم العلاقات العامة بكلية الإعلام قائما بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني ألبرت تشغل منصب المستشار الإعلامي للجامعة، وشغلت منصب وكيل كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلان.

كما أنها تعد من أبرز المدربين الدوليين المعتمدين في مجال العلاقات العامة، ولها العديد من المؤلفات أبرزها التسويق والصورة الذهنية والإعلان.