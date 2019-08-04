بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط مباحث القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

اعتمد اللواء طارق العجيزي، مدير أمن القليوبية، اليوم الأحد، الحركة الداخلية لرؤساء مباحث الأقسام والمراكز بالمحافظة.

وجرى نقل الرائد مروان الحسيني رئيس مباحث القناطر الخيرية، إلى مباحث تنفيذ الأحكام، وتعيين المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث قسم الخانكة خلفًا له.

وشملت الحركة تجديد الثقة في العقيد أسامة مشهور مديرا لعمليات إدارة البحث، كما جرى نقل النقيب إسلام مسعد رئيسًا لمباحث مركز قليوب مع الإبقاء على المقدم محمود عقل رئيسًا لمباحث قسم قليوب، ونقل النقيب أيمن سليمان رئيسًا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر، ومحمد غلاب رئيسا لمباحث قسم أول بنها، والنقيب طه حسين رئيسًا لمباحث قسم ثانى، ونقل النقيب يوسف الشامى رئيسا لمباحث العبور، والنقيب محمد شديد للخصوص، والإبقاء على رئيس مباحث قسم أول وثانى شبرا الخيمة.

وجرى الإبقاء على المقدم أحمد كمال أبو العزم رئيس مباحث مركز بنها، والمقدمان أحمد سامى رئيس مباحث طوخ وإسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، والرائد محمد السعيد رئيس مباحث قها.