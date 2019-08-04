السماح لعشرات المهاجرين غير الشرعيين بالرسو في مالطا

أعلنت الحكومة المالطية، أنه سمح لأربعين مهاجرا على متن سفينة "آلان كردي" الإنسانية بالنزول في مالطا، بعد اتفاق حول توزيعهم على عدة دول في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الحكومة في مالطا في وقت متأخر مساء السبت موافقتها على نزول المهاجرين بعد محادثات خصوصا مع الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية بشأن توزيعهم "على
وكما في حالات سابقة، لم يصرح للسفينة "آلان كردي" بدخول المياه الإقليمية المالطية، بل سيكلف خفر سواحل مالطا بنقل المهاجرين من المياه الدولية ثم التوجه بهمإلى فاليتا.
هذا، ولم تحدد حكومة مالطا الدول التي التزمت باستقبال المهاجرين، إلا أن البرتغال أعلنت استعدادها لاستقبال خمسة مهاجرين، كما أكدت لشبونة أن ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ على استعداد لاستقبال عدد من المهاجرين الموجودين على متن سفينة "آلان كردي".
وقررت الحكومة في إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ مهاجرين، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي لم يبد تضامنا حتى الآن في هذا المجال.
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