العراق: الهاربون من سجن القناة يحاولون الوصول إلى محافظات أخرى

قال فاضل أبو رغيف الخبير الأمني المقرب من السلطات الأمنية العراقية، اليوم، أن هناك محاولات يقوم بها الهاربون من سجن القناة شرقي بغداد للتخفي عن أعين السلطات العراقية.
وقال أبو رغيف لموقع ـروسيا اليوم إن "الهاربين يحاولون التنقل إلى محافظات أخرى عبر أوراق شخصية مزورة بأسماء وصور آخرين مع محاولاتهم تغيير ملامح وجوههم وأزيائهم من أجل الابتعاد عن أعين السلطات للهربإلى محافظات أخرى".
وأضاف أن "من بين ما يحاولون القيام به، تزوير الهويات الشخصية، وحلاقة الشعر والذقون بأشكال مختلفة، وكذلك ارتداء أزياء أخرى مثل الزي العربي أو البدلات الرسمية".
وأشار أبو رغيف إلى أن "الهاربين ما زالوا في حدود العاصمة بغداد ولم يتمكنوا من الهرب خارجها، والجهد الاستخباراتي والأمني مكثفلإلقاء القبض عليهم".
وكشف مصدر في الشرطة العراقية تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز الشرطة أمس السبت، وقال إن السجن يضم ما يقارب الـ70 موقوفا، وأثناء تقديم الحرس الطعام لهم أقدم الموقوفون على سحب الحرس وضربهم، وتمكن من الفرار 15 شخصا منهم، أغلبهم موقوفون على ذمة قضايا جرائم مخدرات.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أمر أمس السبت بإقالة كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة.
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