بعكس الهند.. باكستان ترحب بمبادرة ترامب للتوسط في نزاع كشمير

أثنت حكومة باكستان بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أيام من الرفض الهندي، على القيام بدور وسيط بين نيودلهي وإسلام آباد، في النزاع بينهما حول إقليم كشمير المتنازععليه.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الأحد: "اقترح الرئيس ترامب التوسط فيكشمير، والوقت مناسب لفعل ذلك، لأن الوضع يتدهور هناك وعلى طول خط السيطرة (خط التماس بين الطرفين في الإقليم) مع اتخاذ قوات الاحتلال الهندية خطوات عدائية جديدة".
وحذر خان من أن ذلك يهدد بانفجار واندلاع أزمة إقليمية جديدة.
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