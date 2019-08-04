الشرطة العمانية: جمع الأدلة سيحدد المتورطين في الجريمة

أعلنت الشرطة في سلطنة عمان أن جهود البحث والتحري في جريمة قتل أفراد أسرة عمانية في ولاية بدية، أسفرت عن جمع الأدلة التي تسمح بتحديد المتورطين في الجريمة وتوجيه التهمة ضدهم.
وأضافت الشرطة، أن المشتبه بهم،
وتقوم الشرطة والأجهزة الأمنية في سلطنةعمان، بملاحقة المتهمين عبر القنوات الرسمية، ومواصلة الإجراءات القانونية الواجبة لكي يتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
ولا يزال الغموض، يلف هذه الجريمة المروعة التي وقعت في منتصف الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل رب أسرة وزوجته و3 من الأبناء، ولكن المعلومات غير الرسمية تفيد بأن الجناة من الباكستانيين.
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