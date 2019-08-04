الحزب الحاكم في إسرائيل يعلن عدم ترشيح أي عضو سوى نتنياهو

وقع أعضاء الحزب الحاكم "الليكود" بيان بعدم ترشيح أي عضو غير بنيامين نتنياهو، لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك في خطوة سياسية جديدة ربما لم تشهدها إسرائيل من قبل.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن 40 عضوا في حزب الليكود الحاكم، من المقعد الأول وحتى الأربعين، وقعوا على عريضة أو بيان بعدم ترشيح شخصية غير رئيس الوزراء الحالي لمقعد رئاسة الحكومة، غير نتنياهو.
وذكرت الصحيفة العبرية بأن هذه الخطوةتأتي في أعقاب إعلان أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو، وزير الخارجية السابق، خلال لقاء تلفزيوني، أمس السبت، أنه سيتوجه إلى "أصدقائه في الليكود" لاختيار بديل لنتنياهو، إذا لم يتمكّن من تشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن ليبرمان عرض اسم رئيس الكنيست الحالي، يولي أدلشتاين، كشخصية ليكودية يمكنها أن تستبدل نتنياهو، في محاولةلفرض حكومة وحدة وطنيّة تضم أيضًا تحالف "أزرق- أبيض"، برئاسة الجنرال بيني غانتس.
ويشار إلى عضو الليكود الحاكم، ديفيد بيتون، قد نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، أكد من خلالها اتفاق حزبه على تأييد نتنياهو في سباقه الانتخابي نحو رئاسة الحكومة.
ويشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية السابقة، والتي أجريت في أبريل الماضي، ما دفع أعضاء الكنيست إلى تأييد حل الكنيست، والدخول في انتخابات جديدة، من المقرر أن تجرى في السابع عشر من سبتمبر المقبل.
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