قال مرتضى براري مساعد وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء الإيرانية أن طهران تعتزم إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة تصل إلى أقل من متر واحد.
وأضاف براري في تصريح لوكالة "فارس": "وكالة الفضاء الإيرانية
وأضاف: "في هذا البرنامج يعتبر وضع القمر الصناعي لغرض الاستشعار بدقةمتر واحد في المدار جزء من الأهداف والتوقعات".
وصرح بأنه في حين تتضمن وثيقة تطوير القدرات الجوفضائية إرسال قمر صناعي لغرض الاستشعار بدقة أقل من 10 أمتار، تم التوصل بفضل القدرات والإمكانيات المتاحة لإحراز تقدم كبير لتصبح هذه الدقة أقل من متر واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تعتزم إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة أقل من متر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.