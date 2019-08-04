طهران تعتزم إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة أقل من متر

قال مرتضى براري مساعد وزير الاتصالات ورئيس وكالة الفضاء الإيرانية أن طهران تعتزم إطلاق قمر صناعي للاستشعار بدقة تصل إلى أقل من متر واحد. وأضاف براري في تصريح لوكالة "فارس": "وكالة الفضاء الإيرانية Advertisements لديها خطة طويلة الأمد حتى عام 2025 مع خريطة طريق لمساعدتنا على تحقيق الأهداف". لديها خطة طويلة الأمد حتى عام 2025 مع خريطة طريق لمساعدتنا على تحقيق الأهداف". وأضاف: "في هذا البرنامج يعتبر وضع القمر الصناعي لغرض الاستشعار بدقة متر واحد في المدار جزء من الأهداف والتوقعات". متر واحد في المدار جزء من الأهداف والتوقعات". وصرح بأنه في حين تتضمن وثيقة تطوير القدرات الجوفضائية إرسال قمر صناعي لغرض الاستشعار بدقة أقل من 10 أمتار، تم التوصل بفضل القدرات والإمكانيات المتاحة لإحراز تقدم كبير لتصبح هذه الدقة أقل من متر واحد.

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