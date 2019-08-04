في ذكرى مولدها.. معلومات لا تعرفها عن الملكة إليزابيث الأم

تحل اليوم ذكرى مولد الملكة إليزابيث الأم" التي ولدت في 4 أغسطس عام 1900، وزوجة الملك جورج السادس، وأم الملكة إليزابيث الثانية، وتعتبر أول ملكة تحتفل بعامها المئة، وتوفيت عن عمر يناهز 101 عام وهي الملكة الأطول عمرًا في تاريخ بريطانيا.

تولت إليزابيث الحكم بعد وفاة زوجها ألبرت الإبن الثاني للملك جورج عام

1952، وعرفت بالدوقة المبتسمة، وذلك بسبب تعبير وجهها المبتسم المتواصل.

ومن ضمن أعمالها التطوعية أنها قدمت الدعم المعنوي للشعب الإنجليزي أثناء الحرب العالمية الثانية، ووصفها أدولف هتلر بأنها أخطر امرأة في أوروبا، وبعد الحرب بدأت صحتها في التدهور.

كانت اليزابيث تهوى الرياضة والخيل

والكلاب، وكانت المواد المفضلة لها الأدب والكتابة، وكانت مربيتها الألمانية هي معلمتها الخاصة بها، ثم قامت بإجتياز امتحان اكسفورد العام بإمتياز وهي في سن الثالث عشر.

أنجب الزوجان عام 1926، طفلتهما الأولى الأميرة إليزابيث، وبعد أربع سنوات أنجبا طفلة أخرى وهي الأميرة مارجريت روز.

خضعت إليزابيث الأم لعملية جراحية لإستئصال ورم إثر تشخيص حالتها بأنها مصابة بسرطان قولون.

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حضرت الملكة فعاليات إحياء ذكرى إنتهاء الحرب والتي دامت خمسين عاماً.