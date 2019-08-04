كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقف إطلاق النار يعطي السوريين في إدلب فترة راحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر هجوم للجيش تدعمه روسيا منذ ثلاثة أشهر عن مقتل ما لا يقل عن 400 شخص في شمال غرب سوريا واقتلاع أكثر من 440.000، حسب الأمم المتحدة.

ومنذ أن أعلنت دمشق وقف إطلاق النار مساء الخميس، لم تقم طائراتها بشن غارات جوية، رغم أن المقاتلين ما زالوا يقصفون بعضهم بعضًا.

وتقع إدلب في آخر جزء كبير من الأراضي التي يحتفظ بها المتمردون بعد مواجهة الهزيمة في معظم أنحاء سوريا على يد دمشق مع حلفائها روسيا وإيران.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، كانت شوارع مدينة إدلب تعج بالسيارات والناس.

وتوقف البعض في أكشاك السوق للنظر في الملابس، بينما اصطف آخرون في أكشاك لشراء العصير.

وقالت ميشيل باشيليت مديرة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن الغارات الجوية أصابت المدارس والمستشفيات والأسواق والمخابز في أحدث هجوم.

وتقول دمشق التي تنفي ضرب المدنيين في الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات إنها كانت ترد على هجمات المتشددين.

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وقال "مناف ضاهر" طالب جامعي في إدلب: "وقف إطلاق النار مفيد للجميع".

وأضاف: "لا نعرف ما الذي ينتظرنا". "نأمل أن يكون هذا جيدًا وسيستمر الناس في العودة إلى منازلهم، وهذا هو أكبر فرح".

وقال حسن عبد العال، أحد عمال الإغاثة المحليين الذين نزحوا من مدينة حلب في عام 2016: أن الناس بدأوا في العودة بعد أسابيع من العيش في بساتين الزيتون بالقرب من الحدود التركية.

وأضاف: "لكننا لا نعرف ماذا سيحدث تحت الطاولة".

وبموجب صفقاتها مع موسكو، تمتلك أنقرة قوات متمركزة على الأرض في منطقة إدلب في أكثر من 12 موقعًا عسكريًا.

وقال أحمد حميد، الذي يملك متجرًا للخضروات: "أن وقف إطلاق النار سيسمح للناس على الأقل بالاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك".