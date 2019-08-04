كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا يدين موجة من العنف بالسلاح الأمريكي ويصلي للضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان البابا فرانسيس اليوم الاحد الهجمات على "الأشخاص العزل" في سلسلة من أعمال العنف التي اندلعت في ثلاث ولايات أمريكية بما في ذلك ولاية أسفرت عن مقتل 20 شخصا في متجر وول مارت في إل باسو بولاية تكساس.

وفي حديثه لآلاف الحجاج والسائحين في ميدان سان بيتر عن رسالته اليوم الأحد قال فرانسيس: "إنه قريب روحيًا من الضحايا والجرحى والأسر المتضررة من الهجمات التي قال إنها "ملطخة بالدماء في تكساس وكاليفورنيا وأوهايو".

وقال فرانسيس إن الهجمات الثلاثة استهدفت "أشخاصًا بلا حماية".

وذٌكر إطلاق النار على تكساس وكذلك آخر الأسبوع الماضي في مهرجان للطعام في كاليفورنيا حيث قتل ثلاثة أشخاص، والثالث في دايتون، أوهايو، حيث قتل 10 أشخاص في وقت مبكر اليوم الأحد.