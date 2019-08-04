كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يدين موجة الهجمات المسلحة بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد البابا فرانسيس اليوم الأحد، بالهجمات على "الأشخاص الأعزل" في سلسلة من أعمال العنف بالأسلحة النارية في ثلاث ولايات أمريكية، أخرها، تلك التى أسفرت عن مقتل 20 شخصًا في متجر وول مارت في إل باسو، تكساس، أمس السبت.

وفي حديثه لآلاف الحجاج والسائحين في ميدان سان بيتر عن رسالته يوم الأحد، قال فرانسيس إنه قريب روحياً من الضحايا والجرحى والأسر المتضررة من الهجمات التي قال إنها "ملطخة بالدماء في تكساس وكاليفورنيا وأوهايو".

وأضاف فرانسيس أن الهجمات الثلاث استهدفت "أشخاصاً عُزّل".

كما تطرق فرانسيس إلى إطلاق النار فى تكساس وكذلك حادث آخر الأسبوع الماضي في مهرجان للطعام في كاليفورنيا حيث قتل ثلاثة أشخاص، والثالث في دايتون، أوهايو، حيث قتل 10 أشخاص في وقت مبكر يوم الأحد .