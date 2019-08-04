كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجة حر استثنائية.. جزيرة "جرينلاند" تفقد 11 مليار طن من الجليد فى يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه جرينلاند موجة حر غير عادية، وتسجيل درجات حرارة قياسية في يوليو، كما حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في نهاية الشهر من أن الغطاء الجليدي على سطحها يمكن أن ينخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية،وسط مخاطر من زيادة موجات تسونامى وفيضانات حول العالم.

ووفقًا لتقرير "سى بى اس"، أنه في يوم الأربعاء الماضى، فقدت الجزيرة 11000 مليون طن من الجليد، وهو أكبر ذوبان سجل هذا الصيف، على الرغم من أن هذا الموسم أمر طبيعي بالنسبة لذوبان الجليد، فقد أدى الارتفاع في موازين الحرارة هذا العام إلى إطالة أمدها، ومعه زاد من احتمال حدوث ظواهر مناخية شديدة وأمواج تسونامي وفيضانات ساحلية.

وأشار موقع "بولار بورتال" المتخصص على شبكة الإنترنت إلى أن 56% تقريبًا من الغطاء الجليدي الذي يغطي جرينلاند تعرّض للذوبان كله من المياه في ذلك اليوم، مضيفاً أنه بالتأكيد أحد الآثار الجانبية لموجة الحرارة في أوروبا. في هذا الصدد ،.

وتلاحظ روث موترام من المعهد الدانمركي للأرصاد الجوية أن حوالي 197،000 مليون طن من المياه المجمدة ذابت طوال الشهر الماضي، وهذا هو، حوالي 36% أكثر مما يتوقع العلماء أن يصبح الماء السائل في عام متوسط.