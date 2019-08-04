كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس البرتغالي يرسل تعازيه لـ "ترامب" لحدث إطلاق النار في تكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقا لما جاء فى بيان نشر اليوم الاحد على موقع الرئاسة بعث الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا بتعازيه الى نظيره الامريكى دونالد ترامب فى حادث اطلاق النار المميت الذى وقع فى الباسو بتكساس.

و قال البيان "في مواجهة إطلاق النار العنيف الذي وقع يوم (السبت) الماضي في مركز تجاري في إل باسو، تكساس، بعث رئيس الجمهورية برسالة إلى رئيس الولايات المتحدة يعرب فيها عن تعازيه لأقارب الضحايا المميتة وتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى ".

وأسفر إطلاق النار يوم السبت الماضي عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 26 آخرين في تكساس، تم التعرف على المشتبه به باعتباره رجلًا أبيضًا عمره 21 عامًا، يدعى باتريك كروسيوس من تكساس، وفقًا لرئيس شرطة تكساس جريج ألين.

وجاء إطلاق النار بعد أيام فقط من مقتل شخصين بالرصاص في متجر وول مارت في ساوثهافن، ميسيسيبي، جنوب ممفيس، قُتل ثلاثة أشخاص آخرين في أواخر يوليو في حادث إطلاق نار في مهرجان غيلروي للثوم في شمال كاليفورنيا.

كما أظهرت بيانات من أرشيف عنف السلاح أن الولايات المتحدة أبلغت عن 33015 حادث عنف بالأسلحة النارية حتى الآن في عام 2019، مما أسفر عن مقتل 8721 شخصًا و17286 إصابة.

