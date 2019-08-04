كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير..أمريكا بحاجة إلى حوار وطني حول الحروب الخارجية والإنفاق العسكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت التقارير أن الرئيس ترامب ورئيسة بيلوسي توصلا إلى صفقة ميزانية مدتها سنتان تتضمن 738 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للعام المالي 2020 ، أي أكثر من نصف الميزانية بأكملها. وحتى قبل الإعلان عن الصفقة ، قالت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة إن الاتفاقية تنطوي على إمكانية أن تكون "أسوأ اتفاقية موازنة في تاريخ أمتنا" ، ويمكن أن تضيف ما يصل إلى 2 تريليون دولار للعجز على مدار العقد.

هل يضحك أسامة بن لادن في قبره؟ قبل خمسة عشر عامًا ، صرح بن لادن علنًا أن هدف القاعدة كان إجبار أمريكا على الإفلاس: "نحن نواصل هذه السياسة في نزيف أمريكا إلى حد الإفلاس". "وهكذا استمرت الحرب ، وارتفع عدد القتلى ، ونزف الاقتصاد الأمريكي". ، وأصبح بوش متورطًا في مستنقعات العراق التي تهدد مستقبله ".

وفقًا لمقال سي إن إن بتاريخ 1 نوفمبر 2004 ، كان الدين القومي للولايات المتحدة يتجاوز 7 تريليون دولار في ذلك الوقت. خلال 15 عامًا فقط منذ تضاعف ديننا القومي ثلاث مرات تقريبًا ، يرجع جزء كبير منه إلى مشاركتنا المستمرة في العراق وأفغانستان وزيادة الإنفاق العسكري.

كقائد لفيلق مشاة البحرية في فيتنام والذي كان يتمركز في أوكيناوا عندما انتهت حرب فيتنام لبلدنا في أواخر يناير 1973 ، أشعر بقلق بالغ إزاء قواتنا العسكرية الحالية. إننا نتحمل تكاليف باهظة من حيث الأرواح البشرية ، والبؤس الذي يلحق بالجنود والأسر ، واستنزاف خزانة دولتنا. أو كما قال بن لادن ، بينما نواصل مشاركتنا في "مستنقع" العراق (وأفغانستان) ، يرتفع عدد القتلى في بلدنا وينزف اقتصادنا.

هناك مشكلة أخرى تؤثر على كل من قوتنا العسكرية التطوعية وديوننا الوطنية وهي على ما يبدو شهية خارجة عن السيطرة للشرطة في العالم ، لا سيما في الشرق الأوسط. بسبب هذه الشهية ، قد لا تكون قوتنا العسكرية التطوعية غير مستدامة دون اللجوء إلى خفض معايير التوظيف ، وزيادة مكافآت التجنيد وإعادة التجنيد ، ونشر أكثر تواتراً ، والتعاقد من الباطن مع المهام العسكرية العادية لشركات خاصة مثل بلاكووتر ، وغيرها من تخفيض المعايير.

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والحقيقة هي أن الإرهابيين يمكنهم التدريب والتخطيط لشن هجمات على بلدنا سواء كانوا موجودين في العراق أو سوريا أو أفغانستان أو اليمن أو الصومال أو إيران أو كوريا الشمالية. هل يجب أن نستمر في إنفاق مليارات الدولارات أو تريليونات من الدولارات وأن نجازف بقتل الآلاف من الجنود ، كل ذلك بسبب وجود تهديد وشيك واضح لأمننا القومي؟ أين هو تقييم المخاطر / المكافأة؟ هل كانت فيتنام تهديدًا وشيكًا لأمننا القومي؟ كان العراق؟ هل سنخاطر بحرق الحظيرة (بلدنا) لقتل كل الفئران (الإرهابيين)؟

هل سنحاول قتل جميع الإرهابيين أم يكفي بما فيه الكفاية حتى يقرر الباقي تسميته؟ هل استقالوا؟ هل إبقاء بعض الدول خالية من حكم طالبان ، أو حكم الدولة الإسلامية ، أو حكم القاعدة أو الشركات التابعة لها ، قد يكون من المحتمل أن ينزف بلدنا إلى درجة الإفلاس؟

القليل من المناقشات السياسية الحالية تنطوي على الكثير من النقاش حول كيفية إدارة الديون العسكرية والوطنية المتزايدة لدينا ، أو حول ما إذا كان الاستخدام المستمر لقوتنا العسكرية التطوعية مستدامًا أم لا. لسوء الحظ ، فإن الغالبية العظمى من الأميركيين ليس لديهم الآن جلد في اللعبة عندما يتعلق الأمر بجيشنا التطوعي والمعارك التي خاضت نيابة عنا.

إذا كان لدى بلدنا مسودة عسكرية سارية ، أو إذا اضطررنا إلى دفع ضرائب إضافية لدعم جهود الحرب (كما فعلنا لبضع سنوات أثناء حرب فيتنام) ، فإنني أشك في أن الحرب في أفغانستان قد انتهت قبل سنوات.

يحتاج بلدنا إلى إجراء نقاش وطني حول هذه القضايا ، مقابل مجرد اعتماد ميزانيات عسكرية أكبر وأكبر والاعتماد بشكل كبير على قوة تطوعية مفرطة. خلاف ذلك ، على الرغم من أننا دمرنا أسامة بن لادن شخصيًا ، فإن هدفه المتمثل في نزيف أمريكا إلى حد الإفلاس (من حيث الكنز البشري والوطني الوطني الآخر) قد يبقي بن لادن يضحك في قبره.