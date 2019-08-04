كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى مالطا بعد التدخل الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت مجموعة من 40 مهاجرا أنقذتهم سفينة خيرية ألمانية في مالطا اليوم الأحد وستتولى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي العناية بهم بعد اتفاق تفاوضت عليه ألمانيا.

وتم انقاذ ال 40 شخصا يوم الاربعاء من قارب صغير قبالة الساحل الليبي من قبل سفينة البحر "سي آي" غير الحكومية آلان كردي. وأبحرت المنظمة غير الحكومية بعد ذلك إلى جنوب إيطاليا، قائلة إن ميناء لامبيدوسا كان أقرب وأسلم ميناء.

وأعلن وزير الداخلية اليمني "ماتيو سالفيني" في نفس اليوم: "أن السفينة سيتم حظرها من المياه الإيطالية".

وفي وقت متأخر من يوم السبت، أعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف مسقط أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية، بناءً على طلب من ألمانيا.

وقال مسقط في تغريدة: "ستسمح مالطا لـ 40 مهاجرًا على متن السفينة الألمانية آلان كردي بنقلها إلى أحد أصول القوات المسلحة مالطا والدخول إلى الميناء". "لن يبقى أي مهاجر في مالطا".

قالت "سي آي" يوم الأربعاء إن خفر السواحل الليبي نصح سفينة آلان كردي بالهبوط في ليبيا، لكن المنظمة غير الحكومية رفضت ذلك.

أصبح إغلاق الموانئ الإيطالية لسفن الإنقاذ الخيرية استراتيجية متكررة في العام الماضي لمحاولة إجبار الاتحاد الأوروبي على التعامل مع المهاجرين.