كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: هذا الوقت مناسب لوساطة ترامب في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاحد أن التوترات بين الهند وباكستان بشأن كشمير يمكن أن تنفجر في أزمة اقليمية وان هذا هو الوقت المناسب لتوسط الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وتأتي تعليقات خان بعد يوم من اتهام باكستان للهند باستخدام قنابل عنقودية غير قانونية، مما أسفر عن مقتل مدنيين وجرح 11 في منطقة كشمير المتنازع عليها. ونفت الهند أنها استخدمت هذه الأسلحة.

وعرض الرئيس ترامب التوسط في كشمير، هذا هو الوقت المناسب لتدهور الوضع هناك وعلى طول خط السيطرة المحلي (خط السيطرة) مع الإجراءات العدوانية الجديدة التي تقوم بها قوات الاحتلال الهندية "، في إشارة إلى الحدود الفعلية المدججة بالسلاح والتي تقسم الجزأين من كشمير بين الهند وباكستان.

وقال خان: "هذا ينطوي على إمكانية الانفجار إلى أزمة إقليمية".

وكشمير التي تطالب بها كل من الهند وباكستان ذات الغالبية المسلمة، كانت منذ فترة طويلة نقطة اشتعال بين البلدين.

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وتتهم الهند باكستان بتمويل المسلحين، وكذلك الجماعات الانفصالية في الجزء الهندي من المنطقة.

وتنفي اسلام اباد الاتهام الهندي قائلة: "انها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي لحركة انفصالية.

وأخبر ترامب المراسلين في يوليو أن رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" قد سأله خلال اجتماع في اليابان عما إذا كان يرغب في أن يكون وسيطًا في كشمير. ونفت الهند أن مودي طلب أي وساطة.

وكانت التوترات عالية في منطقة كشمير منذ يوم الجمعة عندما أصدرت حكومة كشمير المحلية حالة تأهب بشأن هجمات متشددة محتملة من الجماعات التي تتخذ من باكستان مقرًا لها.

وقد رفضت باكستان هذه التأكيدات، ولكن الآلاف من السياح والحجاج والعمال الهنود غادروا المنطقة في حالة من الذعر.

قالت الهند يوم السبت إنها قتلت ما لا يقل عن خمسة متشددين مقرهم باكستان حاولوا مهاجمة قواتها وهو ادعاء نفته باكستان.