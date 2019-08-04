كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان والولايات المتحدة تبرمان صفقة تجارية ثنائية واسعة بحلول سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت اليابان والولايات المتحدة على إبرام صفقة واسعة بشأن التجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر المقبل، سعيا إلى تضييق هوة الخلافات في الرأي بشأن التعريفات الجمركية على لحوم البقر وقطاع السيارات، حسبما ذكرت صحيفة نيكي اليومية للأعمال اليوم الأحد.

وكجزء من محاولة لتصحيح ما يدعي أنه اختلالات تجارية عالمية غير عادلة، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوكيو على تسريع المحادثات التجارية التي من شأنها أن تفتح قطاع الزراعة الياباني الحساس من الناحية السياسية، وكذلك كبح صادرات السيارات اليابانية المرتبطة بالولايات المتحدة.

وقالت نيكى، نقلا عن مصادر تفاوضية لم يتم تحديد هويتها، إن الاتفاق على استهداف اتفاق بحلول سبتمبر تم التوصل اليه خلال اجتماع بين وزير الاقتصاد اليابانى توشيميتسو موتيجى والممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتيزر فى واشنطن العاصمة.

وقالت الصحيفة، إن الجانبين يأملان في التوصل إلى اتفاق تجاري واسع بحلول موعد اجتماع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في وقت لاحق في سبتمبر في نيويورك.