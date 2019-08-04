كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جنديين من جنوب إفريقيا في حادث تحطم طائرة في تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون ان طائرة خفيفة تحطمت في غرب تنزانيا، مما أسفر عن مقتل اثنين من جنوب افريقيا.

وأفادت هيئة الطيران المدني التنزانية (TCAA): "أن طائرة الرافعة ذات الأربعة مقاعد، التي دخلت المجال الجوي التنزاني من أوغندا في طريقها إلى ملاوي، أصدرت إشارة استغاثة حول عطل المحرك قبل أن تختفي من الرادار".

وقال بيريس ماجيري مفوض منطقة سيكونج لمحطة تلفزيون آي تي في: "قتل الطيار والراكب، وكلاهما من مواطني جنوب إفريقيا، في حادث تحطم الطائرة الذي وقع بعد وقت قصير من إقلاعه من مطار تابورا في حوالي الساعة 7:30 صباحًا".

وتم تدمير الطائرة بالنيران بعد تحطمها وتم استرداد المحرك فقط وبعض الأجزاء الأخرى، وكانت مملوكة من قبل منظمة جنوب أفريقية تعرف باسم "U-Dream Global".

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وقالت إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا إنها تدرس الحادث ولم يكن لديها المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

تحتل "U-Dream Global" عناوين عالمية في يونيو عندما نجحت مجموعة من الطلاب في بناء طائرة ذات أربعة مقاعد ثم نقلتها من كيب تاون إلى القاهرة.

ويوصف موقع "U-Dream Global" على موقعها الإلكتروني بأنها منظمة غير هادفة للربح أسسها الطيار المراهق والمتحدث التحفيزي ميغان فيرنر في عام 2018.