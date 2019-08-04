كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتراك يعتدون على سياح من العراق بمدينة طرابزون التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر أحد مستخدمي موقع يوتيوب مقطع فيديو يوثق اعتداء عنصري ووحشي قام به مجموعة من الأتراك على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا، وذلك تحت أنظار الشرطة التركية لم تصدر أية رد فعل ً.

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ويظهر في مقطع الفيديو تجمع عدد من المواطنين الأتراك، حول سائحين عراقيين رفعوا علم الحكومة الإقليمية الكردية العراقية، فيما انهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل، بينما اكتفت سيارة الشرطة التركية بمراقبة الحدث دون تدخل، بحسب الفيديو.

وتعكس حالات الاعتداء والمضايقات المتتالية التي يتعرض لها السائحون العرب والخليجيون تردي الأوضاع الأمنية في تركيا، وعدم ملاءمتها لقضاء الإجازات سواء القصيرة أو الطويلة، وهو ما دعا المغردون لتدشين حملات مقاطعة أدت لانخفاض كبير في الطلب يصل إلى نحو 70%، وعزوف السياح السعوديين عن قضاء عطلاتهم في تركيا، بحسب تصريح سابق لأحد ممثلي وكالات السفر العاملة في السوق السعودي.