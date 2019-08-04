مصرع عامل بورشة بناء وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (40 عاما) مصرعه إثر سقوطه في ورشة بناء في بلدة "هود هشارون" وسط البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.
وأفاد مصدر طبي أن طواقم الإسعاف وصلت إلى مكان الحادث وأجرت عمليات إنعاش مكثّفة للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنها باءت بالفشل واضطرت الطواقم لإقرار وفاته في المكان.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.
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