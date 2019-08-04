فيديوجراف.. ماذا يفعل وصيف البريمييرليج عندما يلعب على الدرع الخيرية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلتقي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين، الأحد، مع ليفربول وصيف البريمييرليج على لقب الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي، وهي المباراة التي تعد إيذانا بافتتاح الموسم الكروي في إنجلترا.
وينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل بمواجهة ليفربول أمام نوريتش سيتي، في الجولة الأولى للمسابقة.
وتجمع بطولة الدرع الخيرية بداية كل موسم بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن في حالة تتويج فريق واحد بالبطولتين فإن وصيف الدوري يصبح الطرف الآخر في البطولة مع الفريق المتوج بالثنائية.
وتكررت الحالة السابقة 6 مرات في عهد البريمييرليج الذي انطلق عام 1992، حيث تفوق بطل الثنائية 4 مرات فيما حسم وصيف الدوري اللقب مرتين.
ويُعَد مانشستر يونايتد الأكثر تتويجا بلقب الدرع الخيرية برصيد 21 لقبا، بينما يقتسم الوصافة أرسنال وليفربول بـ15 لقبا، فيما يملك مانشستر سيتي 5 ألقاب.
العين الرياضية تلقي الضوء عبر الفيديوجراف التالي على تاريخ مواجهات بطل الثنائية ووصيف البريمييرليج في كأس الرابطة.
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