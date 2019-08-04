المقاومة الإيرانية: 267 حركة احتجاجية ضد نظام طهران في يوليو

رصد تقرير جديد صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يتخذ من باريس مقرا له، معدل المظاهرات التي حدثت خلال الشهر الماضي، اعتراضا على مشكلات معيشية واقتصادية في إيران.

وأوضح التقرير الصادر حديثا، الذي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن يوليو/تموز الماضي شهد نحو 267 حركة احتجاجية على مستوى 78 مدينة إيرانية (عموم إيران 31 محافظة).

واعتبرت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، أن تلك المظاهرات تؤشر على مدى الغضب لدى الشعب الإيراني تجاه زيادة نسب الفقر والبطالة والتضخم السلعي، فضلا عن الأزمات الخارجية بسبب سياسات النظام الإيراني.

وأرجع التقرير الأسباب الرئيسية وراء هذه المظاهرات إلى غلاء الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وكذلك الاختلاسات المالية الفلكية لقادة في نظام طهران والمؤسسات التابعة له.

وسجلت معاقل الانتفاضة التي يديرها أنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة داخل البلاد بشكل متوسط 9 حركات احتجاجية على الأقل يوميا، وسط تدابير مضادة من قبل أجهزة أمنية إيرانية، شملت الاعتداء على المتظاهرين، والاعتقال، والفصل التعسفي من الوظائف.





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وتصدر العمال في إيران أبرز شرائح المحتجين بنحو 130 مظاهرة خلال الشهر المنصرم، وسط 24 إضرابا عن الطعام من جانب سجناء رأي تضامنا مع تلك المظاهرات، فضلا عن ظروف سيئة يتعرضون لها في السجون.

ونظم المعلمون والمتقاعدون منهم 9 مظاهرات خلال يوليو/تموز الماضي، انحصر نطاقها في 6 مدن رئيسية مثل العاصمة طهران وشيراز بهدف الضغط على حكومة رئيس البلاد حسن روحاني لتحسين مداخيلهم الشهرية المتدنية، التي تعد الأقل مقارنة برواتب نظرائهم في وظائف أخرى.





وتوزعت مظاهرات شريحة العمال في نطاق 41 مدينة، ومنطقة تجارية، وصناعية إيرانية بمعدل 4 حركات احتجاجية على الأقل في المتوسط يوميا.

وتركزت الاعتراضات العمالية على الأجور الشهرية المتأخرة، وانعدام الأمن الوظيفي، وتدني المداخيل الشهرية، والفصل التعسفي، إضافة إلى الخصخصة.

واحتج مودعون إيرانيون فقدوا مدخراتهم بمؤسسات تأمينية على علاقة بمؤسسات عسكرية مثل مؤسسة كاسبين، 13 حركة احتجاجية كان أغلبها في العاصمة الإيرانية.

واحتجت شرائح اجتماعية أخرى في 91 مظاهرة، بينها 7 للمتقاعدين، و3 للمزارعين، على مستوى 3 مدن كبرى لأسباب متفرقة.

أهم الحركات الاحتجاجية تركزت في مدن إقليم الأحواز (جنوب إيران) الذي يضم أغلبية سكانية عربية تعاني تضييقا في جوانب عدة، إلى جانب مدن قزوين الساحلية والعاصمة طهران، وميناء ماهشهر المطل على مياه الخليج العربي.